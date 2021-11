Zeniidi peatreener: suhtume kohtumisse tõsiselt

Viimase seitsme aasta jooksul on Kaasani Zeniit neli korda võitnud võrkpalli Meistrite liiga. Venemaa klubi tuli Tartu palvele vastu ja mõlemad eurosarja kvalifikatsiooniringi kohtumised mängitakse Tartu Ülikooli spordihoones.

"Juhused tekitasid sellise olukorra, et CEV Cup'is on meil vastas täielik maailma tipp. Ja ei saa öelda, et see oleks halb loos. Kui vaadata tulemusi, kui vaadata viimast kümmet aastat, siis me räägime ikkagi maailma "number üks" klubist. Ja maailma "number üks" klubi varem pole Eestisse sattunud," rääkis mängu eel Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Zeniidi peatreener, endine Venemaa koondise libero Aleksei Verbov ütles, et paneb homme väljakule klubi põhikoosseisu. See tähendab, et alustama peaks näiteks olümpiavõitjast diagonaalründaja Maksim Mihhailov, aga ka USA koondise sidemängija Micah Christenson. Nõrka lüli meeskonnas pole.

"Loomulikult on Kaasani Zeniit harjunud mängima Meistrite liigas. Viimasel kümnel aastal osalesime ainult seal. Kuid arvan, et CEV karikasari on huvitav võistlus, sest Euroopa meeskonnad on heal tasemel ja edaspidi tulevad ka väga tugevad vastased. Sealhulgas Itaaliast. Seepärast on meelestatus väga tõsine," ütles Zeniidi diagonaalründaja Maksim Mihhailov.

"Ausalt öeldes ma Tartu mängijaid ei tea. Vaatasin loomulikult perekonnanimesid, tutvusin koosseisuga. Vaatasin videoid nendest Tartu mängudest, mis meil olemas on. Neid poisse ma ei tea. Kuid tihti juhtub, et saad teadma, kui nendega väljakul kohtud. Alati on olemas head mängijad, samas ei pea nad olema väga kuulsad. Suhtume kohtumisse tõsiselt ja vastasesse alati lugupidavalt," sõnas Zeniidi peatreener Aleksei Verbov.

Zeniit pole alistamatu. Nädalavahetusel kaotati koduliigas 2:3 Moskva Dünamole.

"Et neile mingisugustki survet peale panna, siis on võib-olla meie ainukene võimalus riskida. Meie meestel on vabad käed servijoone taga. Ja samamoodi, kui me lahendame rünnakuid, eelkõige raskeid palle Kaasani Zeniidi suguse vastasega mängides, tuleb igas olukorras võtta risk, et pallivahetus ära lõpetada," tõdes Rikberg.

Tartu Bigbanki ja Kaasani Zeniiti mängud toimuvad teisipäeval ja kolmapäeval. Otseülekanne algab ETV2-s mõlemal päeval kell 18.50.