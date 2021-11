Kandimaa ei jätka Tartu Ülikooli peatreenerina

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhi Gert Prantsi sõnul oli otsus raske, aga vajalik. "Otsus ei olnud kindlasti lihtne, sest Toomas Kandimaa on meie meeskonna liige olnud väga pikalt. Paraku ei ole aga hooaja algus tulemuste ega ka mängupildi osas olnud see, mida me mõlemad soovime ja seega leidsime koos, et treeneritepingile on vaja muutust," sõnas Prants.

"Kuigi hooaja algus on olnud konarlik, siis on meil olemas korralikult komplekteeritud meeskond, kes on kindlasti võimeline mängima kõikides sarjades medalitele ja pakkuma häid emotsioone nii publikule kui sponsoritele. Loodan, et vahetus toob meeskonda uue hingamise ja värskuse. Uue peatreeneri osas läbirääkimised käivad. Tahame selles rollis näha inimest, kellel oleks nii võidukogemust kui ka oskust meeskonnast maksimum välja võtta. Töö käib ja loodetavasti saame juba nädala alguses uue nimega välja tulla."

Pärast hästi kulgenud hooajaeelset ettevalmistust ja kontrollmänge on Tartu Ülikool alustanud Eesti-Läti liigat kahvatult ning viie mänguga ei ole võiduarvet avada suudetud. Kõik hooajaks seatud eesmärgid – Eesti-Läti liiga finaalturniir, Eesti meistrivõistluste medal, Põhja-Euroopa liiga finaalturniir ja Eesti karikavõistluste finaal – on siiski veel saavutatavad, sest karikavõistlustel pääseti Pärnu Sadama alistamisega üle noatera Tartus peetavate karikavõistluste finaalturniirile; Põhja-Euroopa liigas on pärast esimest etappi kirjas võit ja kaotus ning detsembri alguses ees ootamas koduetapp.

Kandimaa juhendas Tartu Ülikooli korvpalliklubi alates eelmisest hooajast. Enne seda oli Tartust pärit Kandimaa klubis pikalt abitreeneri rollis.

Meeskonna järgmine Eesti-Läti liiga mäng on laupäeval, 13. novembril, kui sõidetakse Lätti mängima sealse BK Ogrega. Novembrikuu ainus kodumäng on kolmapäeval, 17. novembril, kui külla tuleb Pärnu Sadam.