Bagnaia teenis hooaja kolmanda etapivõidu

Bagnaia, kes startis juba viiendat sõitu järjest esikohal, suutis küll korra liidrikoha kaotada, kuid ületas hooaja eelviimasel võistlusel finišijoone esimesena.

"See võistlus oli alguses võib-olla raskem, sest ma olin hädas oma esirehviga. Õnneks läks kõik paremaks ning ma olen võidu üle väga õnnelik," ütles itaallane. "See on hea alus järgmiseks hooajaks, sest me oleme oma rattaga palju tööd teinud."

Miller, kes oleks peaaegu poodiumilt välja jäänud, aitas Ducatil kindlustada konstruktorite MM-tiitli.

2021. aasta meistritiitli kindlustanud Yamaha sõitja Fabio Quartararo katkestas viis ringi enne lõppu. See oli esimene kord sel hooajal, kui prantslane võistlust ei lõpetanud.

Algarve etapp lõppes veidi enne finišit punase lipuga pärast 13. kurvis toimunud avariid, kus osalesid Iker Lecuona (Tech 3) ja Miguel Oliveira (KTM). Mõlemad sõitjad olid teadvusel, kuid vajasid arstiabi.