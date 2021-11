Türgi tennisistile määrati ajutine võistluskeeld

ITF-i teatel andis 32-aastane türklanna 3. augustil Rumeenias Cluj-Napocas peetud WTA turniiri ajal uriiniproovi, millest leiti raktopamiini. Tegemist on beeta-agonistide hulka kuuluva kasvuhormooniga, mida kasutatakse Ameerikas söödalisandina sigade, veiste ja kalkunite kasvatamisel.

"Ma pole kunagi varem sellisest ainest midagi kuulnud, seetõttu otsisin ise infot ja küsisin ka ekspertidel. Soovitan sama ka teil teha. See on veterinaarias kasutatav aine, mida kasutatakse mõningates riikides loomasöödana, et taisemat liha saada. Kuna selle müük ja kasutamine on rangelt kontrollitud või keelatud, pole võimalik seda apteegist ega poest osta ei Türgis ega välismaal. Oleks võimatu ühel tennisistil, sealhulgas ka minul seda ainet ise osta," kirjutas Büyükakcay sotsiaalmeedias. "Ainus loogiline järeldus, millele suutsin tulla, on see, et sõin saastunud liha. Andsin ka tšekid, et näidata, et sõin enne mängu (mille järel ta positiivse proovi andis – toim) kahel päeval steiki, aga ITF-i sõltumatu tribunal ei leppinud minu selgitusega, mis tähendab, et nüüd tuleb uurimine. Ühtegi lõplikku otsust pole veel tehtud."

"Tahan, et kõik teaksid, et olen äärmiselt hoolikas ja jälgin, mida ma söön või tarvitan. Olen pikalt olnud professionaalne sportlane, kes peab dopingureeglitega kursis olema. Olen kogu enda karjääri vältel hoolikalt reegleid järginud," jätkas Büyükakcay. "Tean, et ma pole midagi valesti teinud. Mul on karjääri jooksul palju edu olnud, aga miski pole kergelt tulnud. Olen pidanud kõige nimel palju vaeva nägema ja ma ei taha, et nendele tulemustele nüüd viltu vaadatakse. Annan endast kõik, et ennast kaitsta. Olen kindel, et uurimise käigus pestakse mu nimi puhtaks."

Büyükakcay kaotas tol turniiril Rumeenias avaringis. Pärast seda mängis ta US Openil, kus ei pääsenud kvalifikatsiooni esimesest ringist edasi. Sügisel on türklanna mänginud vaid ITF-i turniiridel.

Karjääri jooksul ühe WTA turniiri võitnud – 2016. aastal Istanbulis – türklanna parim koht naiste tennise maailma edetabelis on 60., nii kõrgel paiknes ta viis aastat tagasi. Praegu paikneb Büyükakcay 244. real.