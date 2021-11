Ševoldajeva loodab, et meeste meistriliiga klubide tähelepanu naiste jalgpallile kasvab

Kui kõrgelt ise hindate selle aasta võitu?

Ma arvan, et tal on natuke magusam maitse küll, sest see selgus just täna. Eelmised paar aastat on olnud pilt selgem viimase paari mänguga.

Kui hästi Flora naiskond oma võimed sel aastal realiseeris?

Ma ei arva, et mänguliselt oleksime näidanud oma parimat mängu. Seal on erinevaid faktoreid, miks me seda teha ei saa. Alates koosseisuprobleemidest, vigastustest... kas või täna meie kahe keskväljamängija vanus kokku oli noorem kui minu enda vanus. Ma usun, et järgmised aastad on sellised, kus võimed ja mäng tulevad veel paremini välja.

Miks Saku Sporting sel aastal nii heaks vastaseks osutus?

Ma arvan, et Saku on teinud head tööd. Kas või täna vaadata, kuidas nende väravavaht mängis - suurepäraselt! Eks neil oli ka paar puudujat ja pilt oleks võinud teistsugune olla. Aga nad on teinud head tööd, järjepidevat tööd. Saku peatreener on teinud väga pikalt nende tüdrukutega tööd, toonud nad meistriliigasse. Midagi nad teevad õigesti ja selle üle on hea meel, et nad konkurentsi pakuvad.

Naiste liiga läks 20 vooru pealt 24 vooru peale. Koormust tuli juurde. Kui palju see mõjutas?

Ma arvan, et ainuke asi, mis muutis selle keerulisemaks, et hooaja algus nihkus hilisemaks. Just ülemaailmse olukorra tõttu. Seega lõppeb hooaeg novembris, muidu oleks lõppenud oktoobris ja see olnuks vaimselt võib-olla lihtsam. Aga üldiselt ma probleemi ei näe. Mida rohkem mänge, seda parem.

Milliseid järgmisi samme naiste jalgpall vajab, et muutub veel professionaalsemaks ja ka rahva silmis populaarsemaks?

Esiteks oli täna väga tore näha, et oli nii palju pealtvaatajaid. Oli suure mängu tunne. Naiste mängus ei ole tihti seda, et kui juhendad oma mängijaid, siis mängijad ei kuule. Viimati oli see Champions League'is CSKA vastu. Aga ma usun seda, et nii nagu Flora panustab naiste jalgpalli arendamisse ja ma loodan, et järgmistel aastatel ka teised meeste meistriliiga klubid panevad natuke rohkem tähelepanu naiskondadele, sest seal on väga palju mängijaid, kes seda tähelepanu väärivad.