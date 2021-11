Eesti juuniorid alustavad Hollandis cyclo-crossi EM-i

Nädalavahetusel toimuvad Hollandis Col du Vamil Euroopa meistrivõistlused cyclo-crossis. Maal, kus ala on palavalt armastatud, teeb kaasa ka noor seitsmeliikmeline Eesti koondis.

Cyclo-crossi EM-il asuvad starti 19 riigi 323 sportlast, kes jagavad medalid vanuseklassides mehed eliit (39 registreerunut), kuni 23-aastased mehed (70), meesjuuniorid (82), naised eliit (37), kuni 23-aastased naised (40) ja naisjuuniorid (55), kirjutab Eesti jalgratturite liit.

Eesti koondist esindavad juuniorid Laura Lizette Sander, Elisabeth Ebras, Annabrit Prants, Oskar Küüt, Virgo Mitt, Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm.

Eliitklassi meeste seas asub tiitlit kaitsma belglane Eli Iserbyt, kes on sel hooajal võitnud juba kolm MK-etappi, olnud ühe korra teine ja korra kolmas. Belgia koondist esindavad veel Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans ja Toon Aerts. Hollandlastest ihaldab tiitlit Lars van der Haar.

Eliitklassi naiste seas on favoriitideks võõrustajamaa esindajad Denise Betsema, kes on hetkel hoidmas liidripositsiooni MK-sarjas, valitsev maailmameister Lucinda Brand, 2020. aasta Euroopa meister Ceylin del Carmen Alvarado ja Annemarie Worst. Hollandlannade pidupäeva loodab rikkuda ungarlanna Kata Blanka Vas, kes võitis hiljutise MK-etapi. Oma sõna ütlevad kindlasti sekka ka belglanna Sanne Cant ja prantslanna Helene Clauzel.

Kuni 23-aastaste noormeeste sõidus on favoriidiks tiitlikaitsja Ryan Kamp, kes loodab kodupublikule selgi aastal rõõmu pakkuda. Tema kaasmaalane Pim Ronhaar, belglased Niels Vandeputte ja Thibau Nys ning britt Cameron Mason ei tee ta elu ilmselt lihtsaks. Kuni 23-aastaste naiste seas asub Euroopa meistri tiitlit kaitsma Puck Pieterse. Ka nii nais- kui meesjuunioride võidusõidud tõotavad tulla väga põnevad.