Norra laskesuusakoondise treener: meie koondises pole kadedust

Laskesuusamaailma koorekiht on kolm nädalat enne hooaja algust koondunud Skandinaaviasse, kus tehakse viimased ettevalmistused enne 27. novembril Östersundis algavat hooaega. Meeste MK-sarjas on domineerivaks jõuks Norra koondis, kelle neli sportlast kuulusid eelmisel hooajal MK-sarja üldarvestuses viie parema hulka.

Laskesuusamaailma üks tituleeritumaid treenereid, Norra koondise lasketreener Siegfried Mazet tõdes ERR-ile antud intervjuus, et hoolimata omavahelisest konkureerimisest on Norra tugev just seetõttu, et kogu koondis on väga ühtehoidev.

"Nad on suured poisid ja saavad aru, et kui keegi neist teeb suure tulemuse, siis see on tiimi tõttu. Nad ei ole saanud heaks seetõttu, et nad on üksinda kusagil olnud ja tulnud tiimi. Nad on saanud heaks, sest kogu tiim on ühiselt koostööd teinud. Nad on rivaalid, aga ainult need 30 minutit, kui nad võistlevad. Pärast seda, kui kellelgi on hästi läinud ja kellelgi ei ole, siis on nad õnnelikud selle üle, kellel on hästi läinud. Seal ei ole mingit kadedust," rääkis Mazet.

"Laskesuusatamises on nii, et kui sul läheb halvasti, saad sa süüdistada ainult iseennast. Lasketiirus või kus iganes - see pole kellegi teise süü. See toimib meie tiimis väga hästi," lisas Mazet.

Uue hooaja MK-sari jõuab esimest korda ka Otepääle ja Siegfried Mazet sõnul kiidab ta IBU otsust viia muidu üsna suletud ringiga sarja uutesse võistluspaikadesse.

"Ma arvan, et see on hea, et saame minna uutesse paikadesse ja eriti kohtadesse, kus laskesuusatamine on hinnatud nagu see Eestis tundub. Teil on palju televaatajaid. See on hea otsus IBU poolt ja loodetavasti ei tule me vaid korra, vaid see saab olema tulevikus regulaarne," sõnas Mazet.

Pikemat intervjuud Siegfried Mazetiga saab näha hooaja avapäeval ETV eetrisse jõudvas laskesuusasaates "Viiest viis".