Rally Estonial viga saanud kaardilugeja plaanib tagasitulekut

Barritt vigastas Rally Estonial hüppelt maandudes kaela ja selga ning pole pärast seda võistelnud. "Ma pole kindlasti sel tasemel kaardilugemisega lõpetanud. See häirib väga, sest ma tahan minna tagasi autosse, aga pole veel selleks valmis," lausus britt väljaandele DirtFish.

"Ma ütleksin, et minu valmisolek on 95 või 96 protsenti, aga jälgin siinkohal arsti nõuandeid ja nõuanne on mitte veel tagasi autosse istuda. Samuti ei soovigi ma naasta varem, kui olles sajaprotsendiliselt valmis. Kui ma seda teeksin, siis see veidi näriks mind. Kui ma olen täiesti terve, siis ma tean, et olen tippvormis."

Varem ka Elfyn Evansi kaardilugejana töötanud Barritt sõnab, et sunnitud paus on talle hästi mõjunud. "Puhkus on teinud head ja ma tahan, et Danieli versioon 2.0 oleks naastes parem kui kunagi varem. Ausalt öeldes tunnen sellest väga puudust. Tunnen puudust igast aspektist."

"Aga eemaolek on mu akusid laadinud ja pannud mind mõistma, kui väga ma seda spordiala ja oma tööd armastan. Ma mõistan täielikult Taka-sani otsust ning olen väga tänulik tema ja võistkonna toetuse eest. On ütlematagi selge, et tema ja Aaron võivad arvestada minu toetusega," lubas Barritt.

41-aastane kaardilugeja on teinud kaasa 137 MM-etapil ja jõudnud kaheksal korral pjedestaalile. 2017. aastal tõusis ta kodusel Walesi rallil koos Evansiga ka selle kõrgeimale astmele.