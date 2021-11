Conte debüüdist: tavaliselt mulle sellised mängud ei meeldi

Tottenham asus juba esimeses poole tunniga 3:0 juhtima (Son Heung-Min, Lucas ja Jacob Rasmusseni omavärav), aga hollandlased lõid veel enne vaheaega kaks tagasi: Rasmussen saatis palli ka vastaste väravasse ja veel tegi skoori Matus Bero.

Teisel poolajal väravaid ei lisandunud, aga publik sai näha koguni kolme punast kaarti. Kõigepealt eemaldati 59. minutil teise kollase kaardi tõttu Cristian Romero (Tottenham) ja 81. mninutil Danilho Doekhi (Vitesse) ning 85. minutil sai otse punase Markus Schubert (Vitesse).

"See oli pöörane mäng. Tavaliselt mulle sellised mängud ei meeldi - pöörane mäng tähendab seda, et kõike võib juhtuda. Aga sama ajal usun, et me pidanuks võitma ja me võitsimegi," kommenteeris debütant Conte.

Viik kergitas Londoni klubi aga G-grupis seitsme punktiga teiseks, Vitesse jääb maha ühe silmaga. Kümne punktiga juhib alagruppi Prantsusmaa klubi Rennes ja kõik mängud on kaotanud sloveenide Mura.

Järgmisena ootab Tottenhami pühapäeval Inglismaa kõrgliigas Everton. "Kindlasti peame arenema. See ei ole lihtne, sest ettevalmistuseks on kaks päeva ja nüüd on meil vaid üks päev. Homme on võimatu teha nende mängijatega tööd, kes täna mängisid," lausus Conte.

"Peame olema kannatlikud, sest tööd tuleb teha paljude asjadega - taktikaliselt ja füüsiliselt. Ma ei karda tööd. Ma tean, et tähtsate eesmärkideni viib vaid töö."