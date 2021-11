Eesti kurlingunaiskond võistleb kodusel MK-etapil

Naiste kurlingu MK-etapist Tallinnas võtab osa 18 tippvõistkonda üle Euroopa. Eesti esindusnaiskond asub võistlema Liisa Turmanni juhtimisel.

Turniiri favoriidiks on juba Pekingi olümpiamängude pileti teeninud Taani naiskond kapteni Madeleine Dupont juhtimisel. Taani naistel on lisaks ette näidata viimase MM-i neljas koht ning MK-etappide edetabelis esikoht. Varasemalt on Taani naised osalenud nii Vancouveri kui ka PyeongChangi taliolümpiamängudel.

Eesti esindusnaiskonna jaoks kujuneb kodune MK-etapp Euroopa meistrivõistluste peaprooviks. 20. novembril Norras, algaval EM-il esindab Liisa Turmanni naiskond Eestit tugevaimas A-grupis. "Kõrge tasemega MK-etapil saame testida oma hetkevormi. See annab sisendi, millele keskenduda viimastel treeningutel, mis toimuvad veel enne EM-i," sõnas Turmann.

Eestis saab mängimas näha ka kuulsat Šotimaa naiskonda. Naiskond hoiab hetkel MK-etappide edetabelis kolmandat kohta. Eesti naiste jaoks on tegemist rivaaliga, kellega hakatakse konkureerima ka tulevasel olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril.

Eesti esindusnaiskonda kuuluvad Liisa Turmann (kapten), Karoliine Kaare, Erika Tuvike, Heili Grossmann ja Kerli Laidsalu. Eesti naiskonda treenib sellest hooajast tipptreener Derek Brown.

Naiste kurlingu MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval.