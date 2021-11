Flora loodab eurosarjas võiduarve avada

Kaks nädalat tagasi suutis FC Flora võõrsil tänu Rauno Sappineni väravatele kohtumises Anorthosisega välja tulla 0:2 kaotusseisust ja naasta koju 2:2 viigiga. Sellega avas Flora punktiarve ja püsib B-alagrupis kolmandal kohal.

Pärast kolme vooru on B-grupi liider üheksa punktiga Gent. Teine on Belgradi Partizan kuuega. Flora ja Anorthosis on mõlemad saanud ühe punkti, kuid Eesti klubile annab eelise parem väravate vahe. Viiendas voorus kohtub Flora Partizaniga.

"Teame, et ei tule kerge mäng. Küprosel nägin, kui palju pidid mängijad endast väljakule jätma, et seal see punkt kätte saada. Valmistume väga tugevaks mänguks, kus kogu meeskonnalt on vaja maksimaalset pingutust, sest oleme näinud, et sellel tasemel mängudes karistatakse kergemad uinumised ja lohakused ära," ütles Flora peatreener Jürgen Henn.

Koosseisu poolest on Floral tervenenud Martin Miller ja Kristo Hussar.

Konverentsiliiga B-alagrupi neljanda vooru kohtumine Flora ja Anorthosise vahel algab A. Le Coq Arenal kell 17.30.