Manchester Unitedi kaitsjat ootab ees kuuajaline vigastuspaus

Manchester United kinnitas, et kaitsja Raphael Varane'il on reielihase vigastus, mis jätab prantslase tõenäoliselt umbes neljaks nädalaks palliplatsilt eemale. Unitedil on nädalavahetusel ees mäng Manchester Cityga, mille järel suunduvad mängijad rahvuskoondiste juurde.