Neljakordne olümpiavõitja lõpetab sportlaskarjääri

Neljakordne suusatamise olümpiavõitja Dario Cologna teatas, et lõpetab pärast algavat hooaega sportlaskarjääri.

Cologna võitis esimese olümpiakulla 2010. aastal Vancouveris 15 km eraldistardist vabatehnikas. Sotšis oli ta võidukas 15 km eraldistardist klassikatehnikas ja 30 km suusavahetusega sõidus ning neljanda kulla sai Pyeongchangis samuti 15 km vabatehnika eraldistardis.

Algaval hooajal on Cologna võtnud eesmärgiks Pekingi olümpiamängud ning MK-sarja üldvõidule ta enam ei pretendeeri. "Otsustasin pärast seda hooaega karjääri lõpetada. Tahtsin otsusest enne hooaja algust teada anda, et saaksin 100 protsenti keskenduda oma sportlikele eesmärkidele. Mul on peagi tulemas neljandad taliolümpiamängud ja tahan seal olla parim," sõnas Cologna.

Pekingi olümpial sõidetakse 15 km distants taaskord klassikatehnikas.

MK-sarjas on Cologna võidutsenud 26 korda ning kaks võitu tulnud ka Otepääl. Aastatel 2009, 2011, 2012 ja 2015 on Cologna tulnud ka MK-sarja üldvõitjaks.

Maailma karika sari algab 26. novembril traditsiooniliselt Rukal. Pekingi olümpiamängude murdmaasõidud on kavas 5.-20. veebruaril.