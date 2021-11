Ratasepp püstitas 30-kordse ultratriatloni maailmarekordi

60-kordse ultratriatloniga poole peale jõudnud Rait Ratasepale kuulub nüüd maailma kaks kiiremat 30-kordse ultratriatloni aega. Praeguse 30-kordse ultratriatloni läbimise keskmine aeg on 11:06.54.

30 triatlonit 30 päevaga on ultratriatloni võistluste seni pikim formaat. Sedagi on korraldatud vaid ühel korral – aastal 2013, mil võit läks ajaga 356:33.17 ungarlasele Jozsef Rokobile.

Nüüd on Ratasepp nii oma 40-kordse kui ka 60-kordse ultratriatloni raames Rokobi rekordi korduvalt edestanud. Kui 40-kordse ultratriatloni raames läbis ta aastal 2019 30-kordse ultratriatloni ajaga 334:07.21, siis nüüd 60-kordse ultratriatloni raames kulus selleks 40 minutit vähem aega.

Pärast kokkupõrget autoga katsumuse 14. päeval, tuli Ratasepal renditud rattaga sõita kuni 21. päevani. 22. päeval sai sportlane taas enda jalgratta sadulasse ning pärast seda on Ratasepp lõpetanud kõik päevad alla 11 tunni.

Ratasepa sõnul on kogu katsumuse raskus just rattasõidul. Iga päev tuleb rattarajal võtta 1800 tõusumeetrit ja toime tulla tugevate tuultega.

Ratasepa enda sõnul huvitab teda igal hommikul päeva alustades ainult kaks asja: millisest ilmakaarest tuul puhub ja kui tugevalt. Ilmestamaks rattasõidu tingimuste raskust, toob Ratasepp näiteks oma kiireima netoaja (aeg ilma toitumisele kulunud seisimiseta) – 28. päeval sõitis ta 180 km ajaga 5:36.46 ja keskmiseks võimsuseks rattal oli 210 vatti. "Kui ma suvel Eestis katsumuseks treenis, siis kulus mul 180 km läbimiseks tasasel rajal aega 4:59.07, kusjuures siis oli keskmine võimsus 203. Seega siinse katsumuse raames, nendest palju keerulisemates oludes, kulub mul rattal tavapärasest suurusjärgus 40-45 minutit rohkem aega," võrdles Ratasepp tingimusi.

Ratasepp on kindel, et lihtsa profiiliga rattarajal suudaks ta triatlone läbida ajaga alla kümne tunni. Seda plaanib ta ka 2023. aasta augustis testida. "Panin end kirja Šveitsis toimuvale viiekordse ultratriatloni MK-etapile, kus mu eesmärk on iga päev lõpetada alla kümne tunni ja saada katsumuse koguaeg alla 50 tunni," rääkis Ratasepp.

Kõige rohkem teeb Ratasepale heameelt maratonide läbimise kiirus. Ühe maratoni läbimine on tal seni keskmiselt aega võtnud kolm tundi ja 17 minutit.

Sarnaselt varasematel aastatel läbitud 20- ja 40-kordse ultratriatlonitele, on ka tänavuse 60-kordse keerulisemaks osaks kulutatud energia tagasi söömine. "Kui inimene kulutab ühes aastas keskmiselt üks miljon kilokalorit, siis ma olen Garmini kella kohaselt kulutanud 30 päevaga peaaegu et veerand sellest. Energia tagasi söömine on sellise katsumuse vahest üks keerulisem osa," tõdes Ratasepp.

Enamus kulutatud energiat tuleb tal tagasi süüa just sportimise välisel ajal. Ka öösel äratab keha teda korra või kaks üles ja nõuab söögi näol lisaenergiat.

Finišiajad päevade lõikes:

Päev 1: 10:34:12

Päev 2: 10:43:25

Päev 3: 10:55:46

Päev 4: 11:19:02

Päev 5: 11:25:34

Päev 6: 11:04:17

Päev 7: 10:50:37

Päev 8: 10:44:55

Päev 9: 10:39:18

Päev 10: 10:49:57

Päev 11: 10:30:51

Päev 12: 10:42:23

Päev 13: 10:46:13

Päev 14: 14:20:09

Päev 15: 11:56:12

Päev 16: 12:24:59

Päev 17: 11:28:37

Päev 18: 11:24:10

Päev 19: 11:25:57

Päev 20: 11:21:34

Päev 21: 11:14:24

Päev 22: 10:47:51

Päev 23: 10:56:27

Päev 24: 10:40:02

Päev 25: 10:54:10

Päev 26: 10:39:52

Päev 27: 10:43:46

Päev 28:10:34:43

Päev 29: 10:45:19

Päev 30: 10:42:30