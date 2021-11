Tallinna Mõõgale prognoositakse üle 200 osaleja 40 riigist

"51. Tallinna Mõõk toimub 19.-21. novembrini Kalevi Spordihallis. Terviseamet on andnud turniiri korraldamisele heakskiidu," lausus turniiri direktor Jüri Salm ERR-ile. "Koroonaviiruse leviku tõkestamise plaan näeb eelkõige ette regulaarset testimist. Testima peavad kõik osalejad olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte."

Oma esimese stardi pärast olümpiamänge teeb Tallinna Mõõgal ka Eesti epeenaiskond. Piiratud arv publikut pääseb turniiri vaatama laupäeval ja pühapäeval, mil toimuvad vastavalt individuaal- ja tiimivõistlused.

"Hetkel on oma osalemist teatanud suurusjärgus 30 riiki, sealhulgas kõik tugevad vehklemismaad," lausus Salm. "Selle põhjal julgen prognoosida üle 200 osaleja 40 riigist. Ta on meile ka väljakutse. Anda hooajale hea avastart. Kõigi huvides on, et see võistlus võimalikult ohutult läbi viiakse."