Messi jääb PSG Meistrite liiga mängust eemale

Messi lahkus reedel Lille'i vastu peetud liigamängus väljakult lihaseprobleemi tõttu. "Tegemist oli ettevaatusabinõuga ja me loodame, et ta on kohtumiseks Leipzigiga valmis," kommenteeris Pochettino pärast mängu. Nüüd on selgunud, et Messi ei ole vigastusest paranenud ning meeskonna koosseisu Meistrite liiga mängus ei kuulu.

Kylian Mbappe, kes pidi haiguse tõttu liigamängust kõrvale jääma kuulub Meistrite liiga mänguks aga taas PSG kosseisu.

PSG on seitsme punktiga A-alagrupi liidrer, Leipzig ei ole veel suutnud punktiarvet avada.