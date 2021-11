Rannakäsipallurid ei pea enam bikiine kandma

Rahvusvaheline käsipalliföderatsioon (IHF) on olnud rahvusvahelise surve all alates juulist, kui Euroopa käsipalliföderatsioon (EIF) määras Norra rannakäsipallikoondisele iga mängija kohta 150-eurose trahvi, sest mängijad otsustasid bikiinide asemel kanda lühikesi pükse. Nüüd on IHF võistlusriietuse reegleid muutnud.

IHF on viimase kuu jooksul muutnud oma rannakäsipalli määrusi, mis näevad nüüd ette, et naissportlased peavad kandma lühikesi liibuvaid pükse. Meessportlased võivad endiselt kanda tavalisi lühikesi pükse, mis on kuni kümne cm kõrgusel põlvest.

Norras elava Austraalia aktivisti Talitha Stone'i kampaania, et reegeleid tuleks muuta, kogus 61 000 allkirja.

"Loodan, et see on seksismi ning naiste ja tüdrukute objektistamise lõpu algus spordis," ütles Stone.

USA popstaar Pink avaldas samuti juulis Norra naiskonnale toetust ja ütles, et nad protestivad väga seksistlike reeglite vastu. Norra kultuuriminister Abid Raja sõnas, et otsus on täiesti naeruväärne ning naiste spordiliidud üle kogu Euroopa nõudsid nii IHF-i kui ka EHF-i presidendi tagasiastumist.

Eelmisel kuul kirjutasid Taani, Norra, Rootsi, Islandi ja Soome spordiministrid IHF-ile ühise kirja, milles kutsusid neid üles reegleid muutma. IHF-i reeglid nägid sel ajal ette, et rannakäsipalli mängivad naised peavad kandma bikiine, aga mehed võisid kanda maikat ja lühikesi pükse.

Uutes nõuetes esineb meeste ja naiste vahel siiski erinevus, sest naised peavad kandma liibuvaid pükse, aga meestel selline reegel puudub.