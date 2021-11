Milan alistas Roma, Ibrahimovic jõudis märgilise tähiseni

Itaalia jalgpalli kõrgliigas lõi Zlatan Ibrahimovic 150. värava, kui täiseduga jätkav AC Milan alistas võõrsil 2:1 AS Roma.

Milan läks kohtumist 26. minutil juhtima, kui karistuslöögist saatis palli võrku Zlatan Ibrahimovic, kelle karjääri jooksul oli see 400. väravaks erinevates kõrgliigades. Serie A-s oli see 150. tabamus.

50. minutil saatis Zlatan palli uuesti võrku, kuid värav ei lugenud, sest VAR näitas suluseisu. Mõned minutid hiljem realiseeris Franck Kessie penalti ja Milan asus 2:0 juhtima.

66. minutil jäi Milan vähemusse, kui vasakkaitsja Theo Hernandez sai teise kollase kaardi. Mängu lõpuminutitel suutis Roma Stephan El Shaarawy ühe värava tagasi lüüa.

Täiseduga jätkab ka Napoli, kes alistas võõrsil 1:0 Salernitana. Kohtumise ainsa värava lõi 61. minutil Piotr Zielinski.

Napolil ja Milanil jätkavad edetabeli liidritena ning mõlemal on koos 31 punkti.

Tulemused:

Roma - AC Milan 1:2

Genoa - Venezia 0:0

Sassuolo - Empoli 1:2

Fiorentina - Spezia 3:0

Salernitana - Napoli 0:1