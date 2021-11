Cilic sai Peterburis karjääri 20. ATP turniirivõidu

Finaalis alistas Cilic ameeriklase Taylor Fritzi 7:6, 4:6, 6:4. "Ma arvan, et minu tase oli terve nädala jooksul väga hea. Tundsin, et suudan oma mängu veel paremale tasemele viia," sõnas Cilic. "Mängisin mõned kohad suurepäraselt, aga jätsin mõned võimalused kasutamata ja tegin esimese seti keeruliseks. Fritz hakkas ilmselgelt aina paremini mängima, aga lõpuks oli see minu poolt hea vaimne võitlus."

Cilicist sai aktiivselt mängivatest tennisistidest kuues, kes on võitnud vähemalt 20 turniiri. Lisaks talle on sellega hakkama saanud Roger Federer (103), Rafael Nadal (88), Novak Djokovic (85), Andy Murray (46) ja Juan Martin del Potro (22).

Cilic võidutses Peterburis ka 2011. aastal.