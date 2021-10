Marko Kilp: hooaja alguse mõistes olen päris hea

Murdmaasuusataja Marko Kilbi hooaja ettevalmistus on kulgenud plaanipäraselt. Sarnaselt eelmisele hooajale pühendutakse ka sel hooajal pikemateks distantsideks ettevalmistumisele.

27-aastane Kilp on viimastel hooaegadel olnud Eesti murdmaasuusatamise esinumber. Algamas on olümpiahooaeg ja üldseis sellele vastu minnes on lubav.

"Ma võiksin paralleeli tõmmata 2016/2017 aasta seisundiga. Hooaja alguse mõistes olen päris hea," lausus Kilp ERR-ile. "Külmetusi ei ole olnud, aga tol aastal enne tiitlivõistlusi suutsin mitu korda haigeks jääda ja sinna läks ka tiitlivõistlus. Sel aastal püüame vigu vältida."

Marko Kilbi treeningplaanid koostavad Aivar Rehemaa ja Anatoli Šmigun, et olümpiarajad on seekord kõrgel, on ka plaanid sellele vastavad. "Ettevalmistuse teises pooles oleme proovinud mäestikupäevade arvu tõsta vastavalt olümpiale, mis toimub üpris kõrgel," lausus ta.

Kilbi põhidistants on siiani olnud sprint, mille individuaaldistants sõidetakse olümpial seekord vabas tehnikas. Ainult sprindile Kilp siiski ei keskendu.

"Kui vaatame, palju on olümpial kohti, siis tuleb sõita kõiki distantse. Kui tahame tiimi välja panna, mis on suhteliselt reaalne, siis ma arvan, et tuleb sõita vähe pikemaid distantse kui sprint," ütles ta.

Muudab see midagi ettevalmistuses ka? "Ma arvan, et oleme muutnud seda juba eelmisest aastast. Töö on selle nimel käinud, et keskenduda natuke pikemale distantsile."