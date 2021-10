Riho Kallus: mul ei ole kunagi pulss nii kõrgel olnud

See on nüüd päris hull asi, mis meil on siin toimunud. Kui sa paigutaksid selle tulemuse tenniseajaloos mingisugusesse raamistikku, siis mis see oleks?

Mul oli täna suur au ja rõõm seda Aneti finaalmatši kommenteerida ja pean ütlema, et mul ei ole kunagi pulss nii kõrgel olnud. Süda jättis lööke vahele. Kui Eesti tennise läbi aegade suurematest võitudest rääkida, siis kindlasti grand slam'i veerandfinaalid. On ju mänginud veerandfinaalis Toomas Leius 1965. aastal Prantsusmaa lahtistel, kus poliitilistel põhjustel ei saanud väljakule minna. Tuleb meelde ka Kaia Kanepi matš Wimbledonis, kus ta oli Petra Kvitova vastu otsustavas setis otsustavas tie-break'is 5:2 ees. Kaia Kanepi on ju mitmes veerandfinaalis olnud. Anett Kontaveit on ju ise korra Simona Halepiga grand slam'i veerandfinaalis mänginud. Siis oli Halep väga selgete numbritega üle, aga ma julgeks küll öelda, et see praegune tulemus need kõik üle teeb, aga vähemalt võrdväärne. Aastalõputurniir on veel ees - me ei tea, kuidas Anett seal veel esineb.

Võrreldes suure slämmi turniiridega? Võib-olla tavainimese jaoks kõlab Wimbledon või Prantsusmaa lahtised kõlavad uhkemalt kui WTA finaalturniir, millega meil ei ole tulnud liiga palju tegemist teha.

Tenniseinimese jaoks on grand slam tennises kõige-kõige. Tõsta karikas pea kohale grand slam'il on midagi veel enamat kui võita aastalõputurniir. Aga Eesti tennisist ei ole veel grand slam'il ka poolfinaali jõudnud. Mina loodan küll, et kui seal finaalturniiril Anett mingi tulemuse teeb, siis see on ajaloo tippsaavutus.

Kui silmaga tema mängu vaadata, siis kas silmaga on ka näha, kui ta teeb kvalitatiivselt midagi teistmoodi võrreldes nelja kuni kuue kuu taguse ajaga?

Kõik see, mis siin sügisel on toimunud, on väikestviisi tennisemuinasjutt. Isegi Anett ju täna intervjuus ütles, et see kõik tundub uskumatu ja on nii kiiresti juhtunud. Enda jaoks järgmist eesmärki panna... kogu karjääri oled mänginud selle nimel, et jõuda top kümnesse ja nüüd see tuli niimoodi kahe kuuga nipsust. Aga nii palju, kui mina olen seda mängu vaadanud, siis eelkõige jääb mulje, et ta on leidnud väga hea enesekindluse ja suudab mängida selles hetkes, kus ta on. Ta kontrollib seda mängu väga kõrgel kiirusel ja väga tore on vaadata, kuidas ta keskendub nendel hetkedel, kui läheb natukenegi keerulisemaks ja läheb külma peaga edasi. See on fantastiline.

Mida Mehhikost ootame? Paneme pinged korralikult peale.

Võiks ju öelda, et kõik vastased on sellisele Anetile võidetavad. Ei tahaks küll ära sõnuda, aga praegu tundub, et tahaks vähemalt poolfinaali jõuda. Võiks olla väga reaalne. Neljasest alagrupist saab kaks edasi, peaks siis vähemalt kahe hulgas olema.