Levadia peatreener hooaja lõpust: eesmärk on võita iga mäng

"Peame neid kindlasti ühe võitma ja sellest piisab, kui enne seda kõik mängud võidame," kommenteeris Levadia juhendaja Vladimir Vassiljev ERR-ile.

"Meie eesmärk on võita iga mäng ja tahame jõuda Florani selle hetkeseisuga, et oleme esimesel kohal, paneme kõik mängu ja peame näitama, et oleme meistrid."

Levadia mängija Zakaria Beglarišvili sõnul ollakse selleks valmis. "Iga mäng on tähtis. Ükskõik, kelle vastu mängime, läheme võidu peale. Loodame, et võidame need viis mängu," lisas ta.

Samm meistritiitli suunas sai astutud ka pühapäeval, kui alistati kaotusseisust Nõmme Kalju FC 2:1. "See plaan, mis enne mängu oli mängijatele püstitatud - saime sellega hakkama. Tekitasime palju momente," kommenteeris Vassiljev.

"Võinuks olla lihtsam võita, aga derbi - ootasime võitluslikku mängu. Oluline oli, et võitsime hästi palju teisi palle ja sealt tulidki meie kasuks ohtlikud momendid. Kahjuks ei löönud keegi ära, aga ma usun, et näitasime väärikat jalgpalli ja liigume õiges suunas."

Kaotusest hoolimata ei olnud oma mängijatele etteheiteid ka Kalju peatreeneril Sergei Frantsevil. Tema sõnul poisid püüdsid ja tegid päris korraliku mängu. Küll ei õnnestunud päris hästi see, mida taheti - võtta Levadialt punkt või kolm.