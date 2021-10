Tuuli Tomingas ei saanud pöiavalu tõttu Leedus startida

Mitmeid Eesti laskesuusatajaid koondava TT võitskonna kodulehekülje teatel andis Tomingale koondisekutse oktoobri alguses toimunud Eesti murdmaajooksu karikavõistluste edukas start. See tähendanuks sõitu Palangasse.

"Niisiis saigi asjad kokku pakitud ja neljapäeval, 28.10 bussi nina Leedu suunda pööratud. Kuid juba sellel hetkel olime laupäevases stardis kõhklevad. Nimelt hakkas kolmapäeval, üleöö, ootamatult, ilma mingisuguse põhjuseta Tuuli pöid joostes ja kõndides tugevalt valu tegema," kirjutab võistkonna kodulehekülg.

"Selles lootuses, et mis kiirelt tulnud, läheb kiirelt üle, sai Leetu sõit siiski ette võetud. Laupäeva hommikuks polnud kahjuks valu pöias järgi andnud ja koondise kogunemisel pidi pisarsilmis tõsiasja tõdema, et tulevast talve silmas pidades on mõistlik mitte startida. Õnneks kõik kohal olnud koondise treenerid ja asjapulgad mõistsid olukorda ja loodetavasti pikka viha ei pea."

"Seega osutus Leetu sõit väikestviisi puhkuseks, turgutasime vaimu ja andsime kehale puhkust, et tulevaks talveks kõik patareid ilusti laetud oleks," jätkati postituses. Juba pühapäeval asus võistkond teele Idre lumelaagrisse, mis on algava hooaja viimane ettevalmistav laager.

"Riskide maandamiseks jääb Tuuli Eestisse uuringutele, et saada jala osas selgust. Arstiga telefoni teel konsulteerides on tegu siiski närvivaluga ja eeldatavalt midagi tõsist ei tohiks olla. Tuuli liitub laagriga mõni päev hiljem," kirjutab TT võistkonna lehekülg.