Kajakule terendab jooksvas arvestuses finaali seitsmes stardikoht

"Hommikuses soojendusel oli kahjuks mootoriga probleem ning tõelist kiirust ei saanud näidata. Kahes esimeses eelsõidus suutsin kohta parandada, kuid päeva viimaseks eelsõiduks olime ära kasutanud enda kaks uut rehvi, mida teised sellel ajal kasutada said. Sellegipoolest olime kõige kiiremad vana rehviga sõitjad selles eelsõidus," kommenteeris Kajak oma laupäevast võistluspäeva.

Laupäevase võistluspäevaga parandas Kajak oma üldarvestuse kohta koguni 11 positsiooni võrra, hoides momendil kinni finaali seitsmendast stardikohast, mida tal on võimalik parandada veel ühe eelsõiduga. Eelmisel aastal Portugalis sõidetud MM-il startis Kajak 5. kohalt.

Klassi OK võistlev Robin Särg (Novalux Srl) näitas laupäeva hommikustel vabatreeningutel kergelt märjal rajal häid ringiaegu, mis andsid lootuse eelsõitudes ettepoole jõuda. Kvalifikatsioon oli reedel tiimi vea tõttu täielikult ebaõnnestunud ning 29. stardikoht tähendas, et ruumi oli võistlejaterivis ainult tõusta.

"Jään päevaga tegelikult rahule, sest suutsin teha ära teha palju tööd rajal," ütles Särg pärast eelsõite. "Suutsin kõigis kolmes eelsõidus tõusta kohti ettepoole ning pidada maha nauditavaid võitlusi konkurentidega. Kiirus oli täielikult olemas, et võidelda kõrgemas konkurentsis, kuid selles konkurentsis pole ruumi sellistele vigadele, mis meile eile osaks said."

Särg lõpetas laupäeval sõidetud kolm eelsõitu vastavalt 22., 21. ja 23. kohal. Pühapäeval jääb sõita veel üks eelsõit, seejärel juba finaal. Ilmateate kohaselt võib aga vihma hakata sadama.

"Tunnistan, et ootan vihma. Olin laupäeva hommikul märjal rajal väga kiire ning nii tagant startides oleks see mu ainus ja õhkõrn võimalus finaali jõuda," oli Särg lootusrikas. Finaali pääsevad esimesed 36, Särg on jooksvas arvestuses 53. kohal. Tõusta jõudis ta laupäevaga võrreldes 18 kohta.

Oma esimestel maailmameistrivõistlustel osalev Carmen Kraav (Ward Racing) lõpetas laupäeval sõidetud kolmest sõidust kaks eelsõitu vastavalt 23. ja 25. kohal. Ühe eelsõidu oli Kraav sunnitud pooleli jätma. Pühapäeval jääb temalgi sõita veel üks eelsõit.

"Ühe sõidu olin sunnitud pooleli jätma ning teistes käis tihe heitlus konkurentidega," kommenteeris Kraav oma võistluspäeva. "Maailmameistrivõistluste erinevus mis tahes muu võistlusega on ikkagi see, et siin ei ole ruumi pisemalegi eksimusele. Esiteks on siin koos maailma parimad sõitjad, teiseks maailma parimad tiimid. Õnnestuma peab kõiges ja 100% ulatuses - ainult nii tuleb tulemus."

Klassis OK-Junior maailmameistrivõistlustel võistleva Mark Dubnitski (DPK Racing) laupäev Campillose rajal ei kujunenud paraku kuigivõrd edukaks. Kahekordne kardispordi Eesti meister oli jätkuvalt hädas kardi seadetega ning lõpetas neljast llaupäeval sõidetud eelsõidust kolm (P20, P17 ja P30). Ühe eelsõidu oli Dubnitski sunnitud pooleli jätma.

"Laupäev oli raske päev. Oleme tiimiga teinud ära suure töö, saanud palju kiiremaks, aga rivi lõpust startida on siin väga keeruline. Ehkki finaali pääsemine on meie jaoks välistatud, olen saanud väga hea kogemuse," ütles Dubnitski pärast eelsõite. "Mulle meeldib just see tase, millega võistlussõitudes kokku puutume - ikkagi maailmaklass. Aga jah, see on tehnikasport, mis tähendab, et nii sõit ise kui tehnika ettevalmistus on olulised. Järgmisel kord saab kindlasti olema parem. Tänan kõiki, kes mind toetavad ja ja kes mulle jätkuvalt kaasa elavad."