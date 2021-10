Segapaari olümpialootustele keskenduv Kaldvee naiskonnaga EM-ile ei sõida

Eesti kurlingu segapaar Marie Kaldvee - Harri Lill on Slovakkias peetaval MK-etapil jõudnud veerandfinaali. Kurlingupaari põhieesmärk on detsembri alguses toimuv olümpiakvalifikatsioonivõistlus.

Kurlingu segapaar Marie Kaldvee - Harri Lill on olulise hooaja ootel. Sel sügisel on peaaegu igal nädalavahetusel keereldud MK-etappide karussellis, kust ette näidata kaks viiendat kohta. Tulemustest olulisemgi on aga mänguline areng. Tihe võistluskalender tüürib neid detsembri alguse poole, kui Hollandis ootab ees olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlus.

"Üle tüki aja üks tähtsamaid hooaegu," tõdes ERR-ile Harri Lill. "Viis nädalat on olümpiakvalifikatsioonini jäänud, eks me ise oleme ka põnevil, kuidas mängida suudame. Ettevalmistus on läinud hästi, on läinud nii, nagu oleme planeerinud. MK-de graafik on päris tihe olnud, aga oleme saanud sellise arengu, nagu me tahtnud oleme."

"Iga MK-etapp on meie jaoks olnud oluline, sest seal on olnud tiime, kes juba võistlevad olümpial," sõnas Kaldvee. "Me oleme saanud kogemust, näinud, kuidas nemad mängivad, misasju nemad teevad, mida ise kasutada ja kuidas siis ka kõikide tugevate riikide vastu, kes võivad OM-kvalifikatsioonil olla, vastu mängida ja kuidas neid võita."

Olümpiamängudele on lisaks korraldajamaale Hiinale koha kindlustanud seitse riiki. Ülejäänud 16 koondist osalevad kvalifikatsioonivõistlustel, kaks paremat pääsevad Pekingisse.

"Need võistkonnad, kes alles on jäänud, ei ole kindlasti mitte nõrgad," tõdes Lill. "Venemaa, USA, Jaapan, Korea. Mängime kindlasti heade võistkondade vastu, aga meil on omad võimalused olemas."

"Oleme peaaegu kõiki näinud mängimas, välja arvatud mõned üksikud, näiteks Venemaa, kelle koondis ei ole käinud ühelgi välisturniiril. Võib-olla põhjusega, võib-olla üritavad midagi peita, keegi meist ei tea, aga eks me siis näe," lisas Kaldvee.

Sel hooajal on segapaar saanud varasemast rohkem koostööd teha oma treenerite, Nicole Strausakiga Šveitsist ja šotlasest Derek Browniga.

"Kindlasti oleme selles osas kvaliteeti tõstnud ja see ongi see, mis me enne hooaega paika panime," rääkis Lill. "Kui Derek on käinud Eestis, oleme päris palju tehnikat lihvinud ja viimaste trennide põhjal ei muudaks enam midagi. Prooviks samamoodi edasi mängida, hoida kõrgel head visketehnikat, panna juurde mänguline pool ja vastaste taktika läbinägemine ning võita," tõdes Kaldvee.

Jaanuari alguses loodavad Kaldvee ja Lill Eestit esindada ka MM-kvalifikatsioonivõistlustel ning olla nende nelja riigi seas, kes lunastavad pääsu MM-ile. Tihe võistlusgraafik tähendab aga, et sel hooajal Kaldvee Eesti kurlingu naiskonnas ei mängi ja nendega ka novembri lõpus EM-ile ei lähe, keskendudes sel hooajal puhtalt segapaari olümpialootustele.

"Tiim jääb üpriski samaks: kõik, kes enne olid, lisandus Karoliine Kaare. Kõik liiguvad positsiooni võrra edasi, mu õde Liisa on võistkonna kapten ja Gerli Laidsalu viskab viimaseid kive. Nad lahendasid natuke loovalt võistkonna vastutuse võtmise," selgitas Kaldvee.

Naiste EM toimub novembri lõpus Norras.