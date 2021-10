Vassiljev tugevas liigas juhendamisest: Eesti treener pole popim valik

"Kui Eesti treener tahab välismaale tööle minna, siis ta pole kindlasti kõige popim valik vollemaastikul. Sondeerisn pinda jooksvalt koguaeg," rääkis Vassiljev intervjuus Volley.ee-le.

"Meil pole lihtne algus olnud, avamängus soperdasime ise ja saime 2:3 kaotuse, siis nõrgematega peetud mängud võitsime ja tugevamatele kaotasime 2:3 ja 2:3 ja 1:3. Kõige hullem algus pole, oleme kõikidega mängus olnud ja oleme võimelised mängima kõigiga," iseloomustas Vassiljev Wroclawi klubi hooaja algust.

Vassiljevi sõnul on tal Poolas selja taha jäänud kolm huvitavat kuud. "On väga põnev aeg. Paratamatult, kui tuleb treener kuskilt Eestist, siis see tekitab Poolas küsimusi. Poola meediaski on sellest räägitud, et miks klubi eestlasest treeneri võttis, aga see käib ametiga kaasas. Meeskonnaga olen rahul, sisekliimaga ka ja pole tundnud, et pean endast välja hüppama siin, vaid teen oma asju ja see sobib meestele."

