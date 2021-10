VIDEOD | Argentiinlased mälestavad sel nädalavahetusel Maradonat

"Täna, 61 aastat pärast tema sündi, on mälestus temast veelgi olevikulisem, sest Diego on igavene," kirjutas Argentina jalgpalliliit AFA pressiteates. Maradona suri mullu novembris südame seiskumise tagajärjel.

Kõik Argentina profiklubid tulevad sel nädalal väljakule Maradona pildiga särkides ning klubide kaptenid kannavad sinivalget kaptenipaela, millel on legendaarse mängumehe siluett.

Kõik riigis toimuvad jalgpallimatšid, sealjuures amatööride ja laste kohtumised, jäävad kümnendal minutil minutiliseks aplausiks pooleli. Esimesed austusavaldused leidsid aset reedel, näiteks lendas Racingu kodumängul üle staadioni Maradona nimega Argentina koondise särki kandnud droon.

