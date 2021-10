Hamburgi eest võimsa partii teinud Kotsar: arenguruumi on veel

Algviisikus alustanud Kotsar viibis väljakul 33 minutit ja kogus üleplatsimehena 21 punkti (kahesed 9/12, vabavisked 3/3), parima lauavõitlejana 8 lauapalli (neist 2 rünnakul), 2 resultatiivset söötu ja 2 vaheltlõiget. Bundesliga karjääri punktirekordist jäi puudu viis silma, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

"Kuigi oleme nüüd võitnud neli mängu järjest, ei tohi me sellega rahule jääda. Peame võtma igat vastast tõsiselt ja pingutama, et ennast parandada. Iga päev on uus töö, treener ja mina teame seda. Ma ei ole endaga sada protsenti rahul, arenguruumi on veel," rääkis Eesti koondislane klubi kodulehele.

Teisipäeval ootab Hamburgi ees kolmas kohtumine Eurocupi alagrupiturniiril, kui võõrustatakse Hispaania kõrgliigas mängivat Andorra korvpalliklubi. Järgmisel pühapäeval võõrustab koduliigas vähemalt mõneks ajaks Bambergi järel teisele kohale kerkinud Hamburg Göttingeni meeskonda.