Anna Gret Asi tegi Arizona eest debüüdi 6000 pealtvaataja ees

NCAA tugevuselt teise divisjoni kuuluv Eastern New Mexico tegi Arizona vastu lausa 37 pallikaotust, millest Asi koduülikool viskas 44 punkti. Võrdselt mänguaega jaganud Arizona parimatena viskasid Taylor Chavez ja Madison Conner 12 punkti.

Esimest korda pärast 2020. aasta veebruari pääsesid Arizona naiskonna mängu vaatama ka fännid ning neid kogunes McKale Centeri tribüünidele 5984. Suure publiku ees oma debüüdi teinud Anna Gret Asi kogus 14 minutiga neli punkti (kahepunktivisked 2/2, kaugvisked 0/1), võttis neli lauapalli ning andis ka neli resultatiivset söötu.

Teises ja ühtlasi viimases näidismatšis võõrustab Arizona Wildcats 5. novembril Arizona Christiani, NCAA hooaeg algab Asi jaoks 9. novembril California State Northridge'i vastu.

Catch all the from our exhibition game against ENMU! #MadeForIt pic.twitter.com/qCTu56E76R