Hollandis jäeti jalgpallimäng publikurahutuste tõttu katki

Kohtunik Joey Kooij saatis esimese poolaja lõpu eel seisul 0:0 jalgpallurid riietusruumidesse, kuna publik lennutas väljakule rakette.

Osa pealtvaatajaid tungis ka väljakule ja nende vahel puhkes kaklusi. Sekkuma pidi märulipolitsei, kuid olukorra täielikult kontrolli alla võtmine ei kulgenud lihtsalt.

Pärast enam kui poole tunni pikkust pausi otsustas kohtunik Kooji matši pooleli jätta. "Lõpuks ütles linnapea, et jätkata pole võimalik," põhjendas ta. "Pidasime nõu kõigi osapooltega, sealjuures julgestuskoordinaatoritega. Kahju, et läks nii.

Holland. 29.10.2021



Derby: MVV - Roda Kerkrade.



Game abandoned due to crowd trouble. Home fans vs. police. pic.twitter.com/5EzSgvUqYb — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 30, 2021

Hollandi jalgpalliliit teatas, et oli väga mängu poolelijäämisest väga häiritud, aga toetas Maastrichti linnavõimude otsust.

Hollandis on sel hooajal olnud enneolematult palju publikurahutusi. Tribüünidel tekkinud rahutuste tõttu on pidanud ajutiselt peatama mitmeid kohtumisi, aga esimest korda tuli mäng päris katki jätta.

"Ma ei mõista, mis profjalgpallis viimastel nädalatel toimub," oli Roda peatreener Jurgen Streppel hämmingus. "Tundub, et inimesed lähevad hulluks."

Temaga nõustus ka Maastrichti meeskonna juhendaja Klaas Wels: "Kahepoolne rivaliteet on hea ja see on osa jalgpallist. Aga tuleb piiri pidada. Siin seda ei juhtunud."