Markus Kajakil on šanss teenida kardispordi MM-ilt koht esikümnes

Campillose kardirajal Hispaanias sel nädalavahetusel toimuvad maailmameistrivõistlusted on otseveoliste võistlusklasside OK ja OK-Junior aasta tippsündmus. Suurepärase tulemuse lävel on eestlastest Markus Kajak, kes on püüdmas lõpparvestuses kohta esikümnes.