Markus Ilver debüteeris Wisconsini eest

Wisconsini kodusaaliks olevas Kohl Centeris peetud kohtumist oli vaatama kogunenud 15 997 inimest, vahendab Korvpall24.ee.

Vahetusmängijate pingilt sekkunud Ilver pääses platsile kuueks minutiks, mille jooksul viskas ta kaks punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1), hankis kolm lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu. Lisaks patustas eestlasest ääremängija kahe pallikaotusega ja tegi ühe isikliku vea.

Wisconsini peatreener Greg Gard andis mänguaega kõigile 17 pallurile, kellest parim oli 18 punkti ja kuue lauapalliga Steven Crowl. "Mängitasime nii palju mehi, sest meil on vaja neid kõiki näha. Neil on potentsiaal olla meeskonnale suureks abiks, kuigi mõistagi on palju asju, mille kallal tuleb veel kõvasti tööd teha," lausus tippülikooli peatreener mängujärgses intervjuus meeskonna uuenenud koosseisu kohta.

