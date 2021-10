PSG võitis kaotusseisust, aga Messi lahkus longates

Jonathan David viis Lille'i esimese poolaja 31. minutil juhtima, aga teisel poolajal lõi pealinnaklubi kaks väravat tagasi: 74. minutil tabas kapten Marquinhos ja 88. minutil avaväravale resultatiivse söödu andnud Angel Di Maria.

Seejuures kannatas Saint-Germain ka kaotusi: kui Kylian Mbappe pidi haiguse tõttu kohtumisest juba eelnevalt kõrvale jääma, siis Argentina täht Lionel Messi lahkus väljakult lihaseprobleemi tõttu.

"Tegemist oli ettevaatusabinõuga ja me loodame, et ta on [Meistrite liiga kohtumiseks] Leipzigiga valmis," kommenteeris peatreener Mauricio Pochettino hiljem.

PSG on võitnud sel hooajal 12 mängust kümme, viigistanud ühe ja kaotanud vaid korra. Lille'i hooaeg pole eelmisega võrreldav - kolmandat vooru järjest võiduta püsiv meeskond asub alles 11. positsioonil.