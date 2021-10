Tartu Kalev tähistas 120 aasta juubelit

Tänaseks väärika ajalooga Tartu Spordiselts Kalev asutati 1901. aasta oktoobris. Oma treenerite tööga Eesti spordile näiteks Johannes Kotkase, Rein Auna, Aleksei Tammiste, Jaak Uudmäe ja Kristina Šmiguni andnud organisatsioon jätkab noorte innustamist.

"Meil on, jah, kuskil 11 spordiala. Kõrvalt töötab ka Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia. Me suudame pakkuda ka väga head kvaliteetset teenust. Seda näitas ka see, et Erika Kirpu ja Julia Beljajeva tulid nüüd olümpiavõitjateks. Igal alal meil on olemas spetsialistid," rääkis kergejõustikutreener ja Tartu Kalevi juhatuse liige Mehis Viru.

Sünnipäeva tähistamiseks korraldas Tartu Kalev spordikonverentsi. Külalisesineja, Norra Kergejõustiku Liidu juhatuse liige Kalle Glomsaker, kutsuti Tartusse Norra spordi edusaladusi jagama. Glomsaker tõi näiteks välja, et spordistaaride olemasolust hoolimata peavad treenerid Norras sarnaselt Eestiga tegema oma tööd suuresti entusiasmist.

"98 või isegi 99% treeneritest teevad seda tööd vabatahtlikkuse alusel. Nad on elukutselised kehalise kasvatuse õpetajad või töötavad igapäevatööl kuskil mujal. Sportlaste treenimiseks panustavad nad oma vaba aega. Vaid tipptasemel, kui sportlane on jõudnud rahvuskoondisse, või siis suurte klubide puhul, kus on palju sportlasi seal saab mõningase osa treeneritest palgale võtta," sõnas Kalle Glomsaker.