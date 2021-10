Eesti ratastoolikurlingu koondise kapten: loomulikult oleme väga õnnelikud

Eesti ratastoolikurlingu võistkond jõudis olümpiaunistuse täitumiseni seitsme aastaga. Pekingi paraolümpiale pääses kaksteist võistkonda ja Eesti võistkond kindlustas viimasena endale ihaldatud pääsme tänu eelnevatel aastatel maailmameistrivõistlustel saadud kaheksandale ja kümnendale kohale.

"Me oleme ikka väga rahul. See on olnud väga--väga pikk ja selline konarlik tee. 2019. aastal saime viis olümpiapunkti ja 2020. aastal saime kolm punkti. Kaheksa punkti kokku ja see andis meile juba sellise suure lootuse, et me jõuame olümpiale," rääkis Eesti ratastoolikurlingu võistkonna kapten Andrei Koitmäe.

"Nii läks ja loomulikult oleme väga õnnelikud. Nüüd on vaja lihtsalt tööd edasi teha. Järgmised neli kuud on väga-väga olulised," sõnas Koitmäe.

Ratastoolikurlingu võistkonna kapten Andrei Koitmäe tunnistab, et olümpiale pääsust unistas juba lapsepõlves, kui tegeles vabamaadlusega ja tuli Eesti noorte meistriks, kuid hilisem autoavarii jättis ta ratastooli.

"Ma olen unistanud sellest juba lapsepõlves, aga muidugi ma ei arvanud, et kui ma nüüd ratastooli jäin, et mul see asi õnnestub, aga näe-läks hoopis vastupidi," rääkis Koitmäe.

Eesti ratastoolikurlingu võistkond hakkab mängima Pekingi kuulsas Veekuubikus, kus 2008. aasta suveolümpial selgusid medalivõitjad ujumises. Nüüd jagatakse seal talviste mängude medaleid. Paraolümpiamängud toimuvad Hiina pealinnas 4.-13 märtsini ja Eesti ratastoolikurlingu tiim püsib kogu olümpia pildis, sest kõik kaksteist võistkonda mängivad omavahel läbi.

"Igal juhul kui on kaksteist tiimi, siis on üksteist mängu ja peale seda tulevad juba play-off'id. Kuus esimest pääsevad play-off´idesse ja sealt edasi juba poolfinaal ja finaal. Põhieesmärk on play-off'idesse jõuda. See on tõesti kõige olulisem, edasi peavad olema juba närvid ja õnn," lisas Koitmäe.

Lisaks kapten Andrei Koitmäele kuuluvad võistkonda ka Mait Mätas, Ain Villau, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Kuu alguses võideti Šveitsis toimunud rahvusvahelisel turniiril valitsevat maailmameistrit Venemaad. Kokkuvõttes saadi turniiril nelja võidu ja kahe kaotusega kolmandas koht.

"Me oleme kõiki tugevaid võistkondi võitnud nende aegade jooksul, kes seal tipus on olnud. Nii Hiinat, Venemaad, Rootsit ja Kanadat. Aga et võita neid ühel turniiril kõik, see on omaette saavutus," tõdes Koitmäe.

Kuigi neljale viimasele taliolümpiamängude paraolümpiale Eesti sportlased ei kvalifitseerunud, siis täidab Pekingisse pääsenud ratastoolikurlingu võistkond selles osas Eesti spordis lausa 20-aastase tühimiku.