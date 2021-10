Peeter Pruus lõpetas hooaja viimase võistluse teise kohaga

Pruus lõpetas hooaja Araabia Ühendemiraatides peetud võistlusel Hero Dubai, kus pälvis Tšehhi ratturi Martin Stošeki järel teise koha. Kolmanda koha teenis sakslasest maailmameister Andreas Seewald.

"Olin üsna motiveeritud. Tahtsin hooaja ilusal noodil lõpetada. Viimasel ajal on olnud palju ebaõnne ja sestap polnud ma nende vendade vastu väga enesekindel. Mõtlesin, et mis siin ikka kaotada ning esikolmikusse jõudmine oli kindel eesmärk," rääkis Pruus. "Olin teise kohaga täitsa rahul. Niimoodi on hea puhkusele minna," lisas Pruus.

Naiste klassis jõudsid esikolmikusse šveitslannad Ariane Lüthi ja Ramona Forchini ning leedulanna Katazina Sosna.