Eesti kardisportlased stardivad nädalavahetusel maailmameistrivõistlustel

Sel nädalavahetusel sõidetakse Hispaanias, Campillose kardirajal kardispordi klasside OK ja OK-Junior tänavuse hooaja maailmameistrivõistlused. Eesti kardisportlastest on stardis Markus Kajak, Carmen Kraav, Robin Särg ja Mark Dubnitski.

Algselt Brasiilias toimuma pidanud, kuid Covidi tõttu Euroopasse toodud maailmameistrivõistlused on kardimaailma aasta tippsündmus.

Tänavuste otseveoliste klasside maailmameistrivõistluste 185 võistlejat jagunevad viie kontinendi ja 44 riigi vahel ning enim on sõitjatega esindatud võõrustajamaa Hispaania (23). Eestit esindavad võistlusel Markus Kajak, Carmen Kraav, Robin Särg ja Mark Dubnitski.

"Eelmisel nädalavahetusel tegime tiimiga tugeva esituse ning usun, et oleme algaval MM-l parimas löögihoos," kommenteeris Kajak oma valmisolekut MM-iks. "Rajaolud on mõne päevaga siiski üpris palju muutunud, kuid kohanema peavad kõik - seega pole see probleemiks," sõnas Kajak.

"Rada on äge ja väga meeldib mulle. Oleme siiani tegelenud peamiselt tehnikaga ja õppinud rada tundma," rääkis Robin Särg. "Eks esimesed trennid kuluvad paljuski kohanemisele, kuid loodetavasti kulgeb kõik sujuvalt ning suudan konkurentidele eelsõitudes kõva lahingu anda ja finaali jõuda," lisas Särg.

Maailmameistrivõistlustel sõidetakse reedel ajasõidud, laupäeval eelsõidud ning pühapäeval finaalid. Võistluse otsepilti ja tulemusi on võimalik jälgida aadressil fiakarting.com.