Eesti ratastoolikurlingu võistkond pääses Pekingi paraolümpiamängudele

Pekingi paraolümpiamängude punkte jagati kolme MM-i tulemuste põhjal. Eesti ratastoolikurlingu võistkond selle aasta MM-il ei võistelnud, kuid paraolümpiamängudele pääsemiseks piisas Eestil 2019. ja 2020. aasta MM-ilt kogutud punktidest.

"Oleme uhked, samas tunneme ka väga suurt vastutust, et esindada Eestit võimalikult hästi ja olla paraolümpial parimas sportlikus vormis. Paraolümpiamängude vastased on tugevad ja kergeid võite ei ole loota, kuid kõik võistkonnad on meie jaoks võidetavad – pühendame viimased kuud võistkonna ettevalmistusele, et olla Pekingis parimas vormis," sõnas Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.

Eesti pääsemine paraolümpiamängudele sõltus Itaalia ja Ameerika Ühendriikide tulemustest selle aasta MM-il. Itaalia võistkonnal ei õnnestunud MM-ilt koguda piisavalt punkte, et edestada Eesti esindust. Eestist möödus punktide arvestuses USA, kuid varem kogutud kvalifikatsioonipunktidest piisas, et Eesti kvalifitseeruks 12. riigina paraolümpiale.

"Eesti ratastoolikurlingu võistkond alustas treeninguid 2015. aasta jaanuaris ning kõigest seitsme aastaga jõuti maailma 12 parema hulka, edestades ka palju kogenumaid vastaseid. Üle 20 aasta jõuab Eesti lipp taaskord taliparaolümpiamängudele ning see on Eesti paraspordi jaoks suur saavutus ja inspiratsioon," sõnas Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

Viimati osales Eesti taliparaolümpiamängudel 2002. aastal, kui Eestit esindas Salt Lake Citys kelguhoki meeskond.

Eesti ratastoolikurlingu koondise kandidaatideks on Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Ain Villau, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti koondise treeneriks on kanadalane Chris Bowden.

Ratastoolikurlingu turniir Pekingi paraolümpiamängudel toimub 2022. aastal 4.–13. märtsini. Lisaks Eestile pääsesid paraolümpiale Hiina, Venemaa, Norra, Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide koondised.

Ratastoolikurlingus liigutakse jääl ringi ratastoolis ja kivid saadetakse teele spetsiaalsete keppidega. Kuna erinevalt tavakurlingust jää harjamist ei toimu, peavad mängijate visked olema väga täpsed. Ratastoolikurlingut mängitakse viieliikmelistes segavõistkondades, vähemalt üks liige peab olema vastassugupoolest.