Kregor Zirk: MK-etapi tulemused olid üllatavalt head

Pärast edukat olümpiahooaega ning võistlusterohket sügishooaja algust on käsil treeningperiood, mille sisse mahtus ka esimene kõrgmäestikulaager. MK-etapp Dohas oligi pigem kontrollvõistlus pärast kolmenädalast treeninglaagrit Sierra Nevadas.

"Mina ütleks, et see läks esimese korra kohta väga hästi. Ma pigem läksin sinna rohkem kartusega, kui selle tundega, et sealt midagi väga palju head saaks tulla," lausus Zirk intervjuus ERR-ile.

"Aga alustasime rahulikult ja üritasime sellest asjast seal maksimumi võtta. MK-etapil olid tulemused üllatavalt head. Tavaliselt nii kiirelt ei ujuta, kui tullakse otse nii kõrgelt alla. Kõik läks seal üllatavalt hästi."

Aastase vahe järel uuesti võistluskalendrisse lisandunud MK-sari pole Zirgi hinnangul nii atraktiivne, kui kolmandat aastat tegutsev Rahvusvaheline Ujumisliiga. Seda nii rahalises mõttes, kui ka sportliku taseme poolest.

"Tulemused näitavad ise seda ära. Kui võtad ette 400 vabalt MK-etapi ja mõne ISL-etapi, siis see vahe on seal juba silmnähtavalt üpris suur," põhjendas Zirk.

"Ma arvan, et 200 liblikas isegi on parem näide tuua: ISL-is ma olin ühel etapil kuues ja ma ujusin enda hooaja tippmargi 1.52 ja nüüd ma ujusin 1.53 ja olin teine."

Vaid ühel MK-etapil võistelnud Zirk ei osale ka järgmisel nädalal Kaasanis toimuvatel Euroopa lühiraja meistrivõistlustel.

"Alguses oli plaan isegi kõik kaasa teha, absoluutselt kõik MK-etapid ja EM-id. Aga peale ISL-i paari osavõistlust sain aru, et ikkagi tuleb mingisugune korralikum treeningblokk ka vahele teha, kui tahta detsembris ka hästi ujuda," ütles Zirk.

"Tegelikult peale olümpiat tegin ainult kaks nädalat trenni ja juba hakkasin uuesti võistlema. Veidi kahju on ikka, et EM-i ei saa kaasa teha, aga ma olen õnnelik, et ma teisi asju teen kaasa. Igal asjal on omad plussid ja miinused."

Pärast ISL-i hooaja kulminatsiooni toimuvad detsembris ka lühiraja MM-võistlused. "Tippvormi tahaks ISL-i finaaliks ajastada ja siis lihtsalt hoida seda MM-ini. Ma olen varem ka seda teinud ja ma ei näe põhjust, miks ma ei suudaks seda ka seekord niimoodi teha. Kaks nädalat vormi hoida ei tohiks nagu probleem olla."