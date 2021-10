Mönchengladbach võitis Bayernit viie väravaga: mängisime justkui transis

Kodumeeskond läks Kouadio Kone väravast juhtima juba 80 sekundit kestnud mängu järel, kaks Ramy Bensebaini tabamust tõid 21. minutiks tabloole seisu 3:0. Teise poolaja alguses lõi kaks väravat Breel Embolo, vormistades lõppskoori 57. minutil.

Mönchengladbach alistas Saksamaa karikavõistlustel Bayerni esmakordselt, ühtlasi on see Bayerni ajaloo suurim karikasarjas saadud kaotus.

"Alustasime mängu suurepäraselt ja läksime juba 20 minuti järel 3:0 juhtima," rääkis võidu järel Mönchengladbachi poolkaitsja Jonas Hofmann. "Kõik toimis suurepäraselt. Mängisime justkui transis, aga täpselt nii, nagu olime planeerinud. Kaitsesime hiilgavalt."

Bayerni kaitse oli avapoolajal täielikult peata ning võõrustajad oleks võinud lüüa veel mitu väravat. "Kui jääd vaid 20 minutiga kolmeväravalisse kaotusseisu, mõjutab see sind vaimselt. Siis on isegi Bayerni mängijad inimesed," jätkas Hofmann. "Võime end seljale patsutada: Bayerni vastu ei ole sellest paremat algust võimalik loota."

"Mõnikord unistad millestki sellisest, aga sa ei usu, et see võiks iial reaalsuseks saada," lisas Mönchengladbachi spordidirektor Max Eberl. "See on ajalooline esitus, õhtu, mis läheb Gladbachi ajalooraamatutesse."

Bayern mängis taas ilma positiivse koroonaproovi andnud peatreeneri Julian Nagelsmannita, ent klubi spordidirektori Hasan Salihamidzici sõnul see rolli ei mänginud, sest Bayern võitis kaks eelmist mängu ilma juhendajata 4:0. "Teadsime, et siin saab olema raske, aga me ei oodanud sellist õhtut. Ausalt öeldes on väga raske seletada, mis juhtus. Kollektiivne teadvusekaotus," sõnas endine Bosnia koondise staar.