Eesti kurlingunaiskond jõudis MK-etapil veerandfinaali

Vaatamata Lätis välja kuulutatud eriolukorrale osales kolm Eesti võistkonda kurlingu MK-etapil. Liisa Turmanni naiskond ja Eduard Veltsmani meeskond lõpetasid turniiri vastavalt viienda ja neljanda kohaga.

Eesti naiskonna kapten Liisa Turmann kommenteeris, et veerandfinaalis kaotati hilisemale turniiri võitjale Vlada Rumyantseva naiskonnale. "Teeme hetkel aktiivselt tööd selle nimel, et tiimi dünaamika toimiks ja leiaksime oma mängu. Koostöö kurlingu tipptreeneri Derek Browniga on aidanud meil saavutada eesmärke," sõnas Turmann.

Naiskond lõpetas MK-etapi kahe võidu ja kolme kaotusega. Tulemuseks jäi alagrupi kolmas koht ning turniiri viies koht.

Novembri alguses on Eesti naiskonda ootamas Tallinnas toimuv MK-etapp, kus mängijatel avaneb võimalus panna oma mänguoskused proovile Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni naiskondade vastu.

Eesti kurlingumeeskond Team Veltsman (kapten Eduard Veltsman) näitas MK-etapil head sooritust ning jõudis poolfinaali. Poolfinaalis kaotasid Eesti mehed hilisemale turniiri võitjale Šoti võistkonnale. Paraku pidi Team Veltsman tunnistama vastase paremust ka pronksimängus, kus kaotati Korea meeskonnale tulemusega 7:3. MK-etapil kogus Eesti meeskond neli võitu ja neli kaotust ning võistkonna tulemuseks jäi turniiri neljas koht.

Eesti kurlingunaiskond Team Madisson (kapten Britta Sillaots) lõpetas turniiri ühe võidu ja nelja kaotusega ning play-off´i sel korral ei pääsenud. Turniiri kokkuvõttes jäi Team Madisson jagama 13. kohta.