Euroopa meistriteks tulnud Tornil ja Pannasel on silmapiiril uus väljakutse

Ken Torn ja Kauri Pannas on sõitnud ERC rallisarjas kolm hooaega ja neist kahel on võidetud juunioride klassis Euroopa meistritiitel. Tänavu on viiest rallist võidetud kolm ja enne viimast etappi Kanaaridel on tiitel sisuliselt kindlustatud.

"Konkurents oli ehk natuke hõredam, kui eelnevatel aastatel. Aga ehk tasakaalustaski see meie 2019. aasta kaotust, kui tiitel meil paberil käest võeti. Saame rahul olla, oleme enda asja hästi teinud," rääkis kaardilugeja Kauri Pannas intervjuus ERR-ile.

Rallipaari Torn - Pannas järgmine väljakutse võiks olla võimsamas Rally2 klassis R5 autoga, millega võisteldi tänavu ka kahel Eesti meistrivõistluste etapil. Rahalised võimalused panevad paljugi paika, aga ERC sarjas oleks soov jätkata.

"Kui üldse mingi plaani teeksime, siis näeksin meid ERC-s kuninglikus klassis sõitmas Rally2 sarjas. Eelarve paneb piirid. WRC ja ERC eelarve vahe on märkimisväärne, ehkki mitte väga suur," selgitas Pannas.

"Kui suudaksime ERC sarjas teha seitse-kaheksa etappi, oleks ideaalne, aga tuleb olla realist. Nagu Ken ütles, et pani ühel päeval numbrid paberile, ehmus ja pani raamatu kinni. Paljud ERC sarja võitjad sõidavad ju nüüd WRC-s: Craig Breen, Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi. Kõik on sealt tulnud. Arvan, et ERC on hea koht, kust peale hakata. Kui oled seal midagi saavutanud, siis on järgmisi samme ehk lihtsam teha," ütles Pannas.

Torn - Pannas lõpetavad hooaja novembris ralliga Kanaari saartel.