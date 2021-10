Kalev/Cramo võitis Meistrite liigas Belgia klubi vastu avapoolaja

Avapoolajal tegi hea esituse JeQuan Lewis, kes tabas kuuest väljakult sooritatud viskest neli ning kõik viis vabaviset, kogudes 16 punkti ja viis resultatiivset söötu.

Kristjan Kitsingu arvel on üheksa ning Silas Melson lisas kaheksa punkti. Kalev/Cramo tabas esimesel poolajal 16 kaugviskest seitse.

Kahe alagrupivooru järel on F-alagrupi liidriks kaks võitu teeninud Strasbourg, Kalev/Cramol ja Bursal on üks võit ja üks kaotus ning Oostende on kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised.