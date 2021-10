Vigastus lõpetas Norra tippsuusataja karjääri

Praeguseks 34-aastane Dyrhaug kuulus Norra võidukasse kvartetti 2015. ja 2017. aasta MM-il. Lisaks võitis ta 2017. aastal Lahtis pronksmedali 15 km eraldistardist klassikatehniksõidus.

MK-sarjas lõpetas norralane perioodil 2015-2017 üldarvestuses kolm korda järjest esikümnes ja hooajal 2015/2016 tavadistantside arvestuse kolmandana.

Kokku jõudis Dyrhaug MK-sarjas individuaalselt pjedestaalile seitse korda, neist korra ka selle kõrgeimale astmele - 2015. aasta novembris võitis ta hooaja avaetapil Rukal 15 km klassikatehnika jälitussõidu.

Pärast 2018. aasta PyeongChangi olümpiat vigastas norralane aga õlga ja sellest taastumine pole kulgenud soovitult.

"Olen üritanud nii taastusravi kui ka operatsiooniga, et muuta seda endiseks, aga tõde on see, et ma ei saa seda enam nii võimsaks kui enne," kirjutas Dyrhaug ühismeedias.

Ta lisas, et suusatajana on teda alati tagant tõuganud šanss jõuda tippu. "Kui ma tunnen, et ei saa enam anda endast parimat, siis ma loobun."