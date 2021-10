Evely Kaasiku ja Ats Sõnajalg tulid pikal rajal Eesti meistriteks

Meeste põhiklassi raja pikkuseks oli 21,7 km ja naistel 14,2 km. Eesti paremikule pakkusid tublit konkurentsi tänavu Šveitsi koondisse jõudnud Noah Zbinden ja Karin Müller, kellele võistlus oli osaks treeninglaagrist, kus nad valmistuvad järgmisel aastal Rakveres toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Põhiklasside medalitest selgus ühe omanik juba võistluse esimeses pooles – tehniliselt suurepärase soorituse teinud Evely Kaasiku (JOKA) edestas konkurente esimeses kontrollpunktis lausa kahe minutiga ja aina kasvatas oma edu jälitajate ees ning lõpetas ajaga 1:53.00 uhkes üksinduses. Tagapool arenes aga haarav võistlus hõbedale Annika Rihma (OK Kobras) ja Marianne Haugi (OK Võru) vahel. Annika Rihma edu oli pea kogu raja vältel kahe minuti piires, kuid tema viga raja viimase kilomeetri alguses võimaldas Marianne Haugil vahe tasa teha ja finišini käis nende vahel väga tasavägine heitlus. Konkurentide erinevad teevalikud kontrollpunktide vahel hoidsid pinge jälgijate jaoks kõrgel, lõpuks pani oma füüsilise paremuse maksma Annika Rihma, võites hõbemedali kümne sekundilise paremusega Marianne Haugi ees. Kaotust võitjale kogunes neil vastavalt 8.55 ja 9.05. Šveitslanna Katrin Müller läbis suurema osa rajalt neljandal positsioonil ning lõpetaski sel kohal 18.13 pärast Evely Kaasikut ja napilt enne kõrvuti lõpetanud Laura Joonast ja Eleri Hirve (mõlemad OK Võru, +18.22).

Meeste põhiklassis selgus kõigi medalite saatus alles raja viimasel kilomeetril ja enne seda jõudis rajal palju juhtuda. Enam kui kahe tunni vältel stardist moodustasid juhtkolmiku Sander Vaher (OK Kobras), Ats Sõnajalg (Harju OK) ja šveitslane Noah Zbinden, kes edestasid jälitajaid kolme minutiga. Siis hakkas meeste lihastesse kuhjuv väsimus mängima oma rolli ning üksteise järel hakkasid tahapoole vajuma Vaher ja Zbinden. Liidripositsiooni haaras kindlalt endale Ats Sõnajalg, kuid jälitajate grupist hakkasid talle kiiresti lähenema Uku-Laur Tali (Harju OK) ja suurüllataja, Eesti parim rattaorienteeruja Lauri Malsroos (Tammed).

Raja viimasel kolmel kilomeetril liidri poolt tehtud orienteerumisvead võimaldasid Talil ja Malsroosil teha tasa enam kui kolmeminutilise vahe ja jõuda vahetult enne finišit kullakonkurentsi. Finišijoon tuli Ats Sõnajalale vastu siiski enne kui konkurendid talle kuklasse hingama oleks jõudnud. Eesti meistri lõpuajaks oli 2:38.17. Vaid 10 sekundit hiljem lõpetas tugeva lõpuspurdiga hõbedal Lauri Malsroos, edestades omakorda kolme sekundiga Uku-Laur Tali. Neljandaks tuli šveitslane Noah Zbinden (+2.57), viiendaks Sander Vaher (+4.04) ja kuuendaks Kristo Heinmann (OK Ilves, +5.03).