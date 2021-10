MotoGP maailmameistriks tuli esimest korda prantslane

Mootorrataste ringrajasõidu MotoGP MM-sarja etapil Itaalias kindlustas endale meistritiitli prantslane Fabio Quartararo (Yamaha). Tegemist on Quartararo karjääri esimese MotoGP MM-tiitliga.

Tänavusel hooajal viis etappi võitnud Quartararo lõpetas pühapäeval Itaalias peetud Emilia Romagna GP neljanda kohaga ja selleks piisas tiitli võiduks. Paar ringi enne lõppu ei olnud prantslase tiitel veel kindel, aga võistlust juhtinud Francesco Bagnaia pidi neli ringi enne lõppu katkestama.

Quartararol on kaks etappi enne hooaja lõppu kogunud 267 punkti. Lähimal jälitajal Francesco Bagnaial (Ducati) on 202 punkti ja kolmas on 175 punktiga 2020. aasta maailmameister Joan Mir (Suzuki).

Tegemist on Quartararo karjääri esimese MotoGP MM-tiitliga. Quartararo senine parim üldarvestuse koht MotoGP sarjas oli viies. Quartararo on esimene prantslane, kes on MotoGP MM-tiitli võitnud.