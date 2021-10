Käsipallileegion: Mait Patraili koduklubi ei leia kuidagi stabiilsust

Saksamaa Bundesligas sai Mait Patrailita mänginud Rhein-Neckar Löwen võõrsil raske, 30:29 (15:13) võidu HSG Wetzlari üle. Klubi on seitsme mänguga kogunud seitse punkti ning paiknevad 11. kohal. Täiseduga jätkaval SC Magdeburgil on 16, Berlini Füchsel 15 ning hiljuti liidirile kaotanud tiitlikaitsja THW Kielil 12 punkti.

Patraili hooaja algus pole sujunud loodetult

"Ei ole meil see hooaeg nii sujunud, nagu loodeti. Suurim pettumus tuli muidugi eurosarjas, kui Benfica vastu välja langesime. Eesmärk oli nagu mullugi Euroopa liigas finaalnelikusse jõuda, aga me ei saanud alagrupifaasigi. Liigas on Magdeburg ja Kiel juba kaugel ees, nii et sealgi on trofeevõimalused väiksed," tunnistas Patrail.

"Ebaedu peamine põhjus on stabiilsuse puudumine, mis Löwenit juba eelmistelgi hooaegadel vaevanud. 2017. aastal meistriks tuleku järel on ootused suured, aga pingetega ei tulda toime. Trennis tundub kõik hea, kuid mängudel oleme alla vandunud ka eeldatavalt nõrgematele tiimidele," selgitas kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitu.

"Mänguajaga on mul nii ja naa. Alati pole koosseisu mahtunud, vahepeal tegi põlv haiget, aga enne haigestumist mängisin Bergischer HC vastu 60 minutit kaitses. Rünnakuvastutust lubati enne hooaega, aga saanud seda pole. Nüüd läheb jälle veidi aega, et vormi koguda ja trennis end tõestama hakata," lausus Patrail.

"Sel nädalal hakkan liigutama, aga võtan päeva korraga. Minu vanuses tuleb keha jälgida ja lollusi mitte teha. Koondise peatreeneri ja käsipalliliiduga olen ühenduses ning otsustame viimasel hetkel, kas liitun MM-valikturniiriks või mitte. Ise loodan, et saan siiski appi tulla, kas või kaitses mängida või kogemustega toetada," mõtiskles 33-aastane vasaksisemine.

Roosna ja Timmo olid võidukad, Gorbatsjova sai vigastada

Kuidagi ei saa oktoobris punkte HSC 2000 Coburg. Karl Toomi 2. Bundesligas mängiv koduklubi kaotas neljanda kohtumise järjest, jäädes kodus 26:32 (12:15) alla ASV Hamm-Westfalenile. Toom tabas kaheksast sooritatud pealeviskest kolm ning Coburg pudenes väljalangemistsooni, olles 20 meeskonna seas 18. kohal.

Vastupidiselt kulgeb Karl Roosna ja 1. VfL Potsdami hooaeg, sest Saksamaa kolmanda liiga A-grupis jätkatakse täiseduga liidrikohal. Kuues võit tuli võõrsil HG Hamburg Barmbeki üle tulemusega 31:20 (15:10). Roosna viskas kaks väravat mängu algul, mil Potsdam põgenes 8:1 juhtima.

Norra meistriliigas sai väga magusa võidu Fjellhammer IL, alistades võõrsil mulluse hõbeda OIF Arendali 31:29 (14:15). Alfred Timmo kuulus Fjellhammeri algkoosseisu ning pärast teenitud kaheminutilist karistust viskas külaliste avavärava, mis jäi Eesti koondislase jaoks ka mängu ainsaks.

Polina Gorbatsjova debüteeris eurosarjas, kus Erice AC Life Style mängis EHF European Cupi mõlemad eelringimängud kodusaalis Iisraeli klubi Ramat-Gani Maccabi Arazim vastu. Gorbatsjova viskas avamängus reedel 23 minutiga viis väravat, vigastas siis põlve ja rohkem kaasa teha ei saanud. Erice kaotas 24:25 (12:8) ja 28:37 (12:20) ning langes konkurentsist.

Dener Jaanimaa dokumentide kordasaamist oodatakse Jaapanis pikisilmi, sest eelmisel nädalal sai Daido Steel HC kaks kindlat kaotust, jäädes alla nii Toyota Goseile 28:38 (11:20) kui ka Toyota Boshoku Kyushule 21:37 (11:15).