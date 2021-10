Ratasepal on kukkumisest hoolimata 60 järjestikusest triatlonist läbitud 20

Ratasepp om Fuerteventural läbinud ujudes 76 km, rattal 3600 km rattal ja joostes 844 km. Kui 14. päeva hommikuks oli Ratasepp võrreldes varasema 40-kordse ultratriatloniga enam kui kuus tundi kiirem olnud ja 20. päevaks oli lootust, et see edumaa kasvab üle kümne tunni, siis pärast avariid on see edu kahanenud neljale minutile ja 33 sekundile. Teadmine edumaast oli Ratasepale oluline ja süstis lisamotivatsiooni.

Nüüd on Ratasepa käes maailma kolm kõige kiiremat 20-kordse ultratriatloni aega 225:28.08 (2021), 225:32.41 (2019) ja 238:52.34 (2018). Praeguse katsumuse sees tehtud aeg on tervelt 16 tundi ja 8 minutit kiirem kui IUTA maailmakarikasarja raames tehtud Norbert Lüfteneggerile kuuluv 241:36.45.

Igapäevasel täispika triatloni distantsi läbimisel stabiilsuse saavutanud Ratasepa jaoks sai saatuslikuks 14. päeva 110. rattakilomeetril tehtud tagasipööre. Kokkupõrkes autoga sai Ratasepp ise korralikult räsida, kuid õnneks mitte nii, et oleks ohtu seadnud katsumuse jätkumise. Rattaga nii õnnelikult kahjuks ei läinud.

Raidu jaoks avariiga probleemid alles algasid, sest varuratast ei olnud võimalik seadistada selliselt, et Rait saaks rattal olla samas asendis. Avariijärgselt on Ratasepp sõitnud Playitase spordikuurordist saadud asendusrattaga, mille sõidukogemus on sportlase jaoks kui öö ja päev – rattal ei võimalik seadistada vajalikke kõrgusi ja nurki selliselt, et see Raidule sobiks. Kui oma rattaga sai ta sõita eraldistardiasendis 90 protsenti ajast, siis asendusrattaga kõigest 10-20 protsenti. Tänaseks on ta varurattaga sõitnud kuus päeva ja seetõttu on ta iga päev rattarajal kaotanud ligikaudu pool tundi aega. Lisaks on ebasobiv rattaasend pannud Ratasepa jalalihased suure pinge alla, mistõttu on ta maratoni joostes pidanud toime tulema lihasvaluga.

Samas ei ole Ratasepa tiim ja toetajad käed rüpes istunud, vaid kohe pärast avariid asuti Eestis komplekteerima uut ratast, et Ratasepp saaks võimalikult kiiresti tagasi maailmatasemel ratta sadulasse, mis toetab tema füüsilist võimekust ja võimaldab tal parima pingutuse teha.

Ratasepp avaldas heameelt, et kuigi avarii on oluliselt mõjutanud tema maksimumsooritust rattarajal, on kõik maratonid joostud jätkuvalt stabiilselt, jäädes keskmiselt kolme tunni ja 20 minuti sisse.

Finišiajad päevade lõikes:

Päev 1: 10:34:12

Päev 2: 10:43:25

Päev 3: 10:55:46

Päev 4: 11:19:02

Päev 5: 11:25:34

Päev 6: 11:04:17

Päev 7: 10:50:37

Päev 8: 10:44:55

Päev 9: 10:39:18

Päev 10: 10:49:57

Päev 11: 10:30:51

Päev 12: 10:42:23

Päev 13: 10:46:13

Päev 14: 14:20:09

Päev 15: 11:56:12

Päev 16: 12:24:59

Päev 17: 11:28:37

Päev 18: 11:24:10

Päev 19: 11:25:57

Päev 20: 11:21:34