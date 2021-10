Euroopa kergejõustikuliit nimetas eestlanna aasta treeneriks

Ille Kuke päevad mööduvad koolilapsi ja noori kergejõustiklasi kasvatades ning innustades. 1980. aastatel Eesti paremate kesk- ja pikamaajooksjate hulka kuulunud Kukk alustas treeneritööd 1990. aastate alguses. Pärast aastatuhande vahetust asus ta tööle ka Tartu lähistel paiknevas Kõrveküla koolis.

"Mina hindan ikka seda, et peaks olema ikka kehaline kasvatus, mitte liikumisõpetus. Ja kehalise kasvatuse tunnis peaks ikka õpilane saama koormuse. Ja see, et ma ikka näen, et ta läheb tunnist ära, me oleme talle andnud midagi. Ja muidugi teine asi, tal peaks olema sära silmas ja tahtma jälle tulla tundi," rääkis Kukk. "Selleks on muidugi vajalikud piisavalt vahendeid, mille üle meie siin praegu nuriseda ei saa."

Kukk ütles, et Kõrveküla kooli õpilased kutsuvadki teda tunnis pigem treeneriks kui õpetajaks.

Euroopa Kergejõustikuliidu aasta treeneri tunnustuse sai Ille Kukk Eesti Kergejõustikuliidu ettepanekul. Läinud suvi oli 64-aastasele Kukele edukas, sest tema õpilane Uku Renek Kronbergs püstitas Tallinnas toimunud juunioride EM-il 800 meetri jooksus Eesti alla 18-aastaste rekordi.

Suurt panust eeldavadki nii töö koolis kui saavutusspordis.

"Kui võtta treenerina, siis treeneritöö õnnestumine sõltub alati valikust, kui sa juhtud kokku väga andeka lapsega. Ja andekus ei ole üksnes ainult kehalises võimes, vaid ka töövõimes. Praegusel hetkel on tal ikka väga hea seis treenerina," kiitis kolleeg Toomas Klaup. "Aga mis puutub õpetajana, siis ta on super lihtsalt. Ta on pedantselt täpne, korralik, nõudlik. Tunnistati oma klassi poolt kooli parimaks klassijuhatajaks. Nii et see ei ole ainult kehalise töö. Ta on ka õpetajana igati tunnustatud ja just see, et lapsed tunnustavad see on nagu peamine."

Mäletan, et lapsena nägin teid iga päev staadionil Tartus. Kujutan ette, et te nüüd tulete siit koolipäevalt trennidest ja lähete sinna edasi, see vist samamoodi praegu. Kuidas te jaksate seda teha ja mis annab teile selle energia? "Ma arvan, et seda annavad need samad õpilased. Ja tõesti, kui ma siit lõpetan, lähen kella viieks, kus tulevad suuremad. Kuna praegu veel siiski on selline lugu, et meil siin staadioni ei ole. Kui me saaks staadioni, siis võib-olla ma ei läheks linna trenni," mõtiskles Kukk. "Aga annab see, et tänased tipud, kes mul on – ja väga tugevad! – on kasvanud siit samast koolist."

Ille Kukel on edasi anda suured kogemused enda sportlaskarjäärist. Tema tipptulemused 3000 ja 5000 meetri jooksus märgivad Eesti rekordit ka rohkem kui 35 aastat pärast nende püstitamist.

Kas noored kergejõustiklased teadvustavad, et nende treener on Eesti rekordiomanik? "Need, kes trennis on, need ikka teadvustavad, aga samas ka kooliõpilased teavad seda," sõnas Kukk. "Vahel mõnele laenan oma tosse, siis ta läheb pärast koju, ütleb, kujutad pilti, mul olid treener Ille tossud jalas. Nüüd mul tuleb trenni minna."

Euroopa Kergejõustikuliidu auhind antakse Ille Kukele pidulikult üle Eesti Kergejõustikuliidu hooaja lõpugalal.