HC Tallinn alistas võimsa lõpuga Leedu meistri ning pääses eurosarjas edasi

HC Tallinn osaleb eurosarjas neljandat aastat ja seni polnud ühtki kohtumist võidetud või viikigi mängitud. Mullu jõuti küll avaringist edasi, ent Karjaa BK-46 loobumiskaotuse tõttu. Samas oli Tallinn seitsmest mängust Kosovo, Leedu ja Rootsi klubide vastu kuus kaotanud kolme või vähema väravaga.

Pühapäeval Kalevi spordihallis ei tõotanud algus midagi head – nelja minutiga põgenes Šviesa 4:1 juhtima. Siis sai kodumeeskond kaitse pidama, leedukaid hoiti seitse minutit väravata ning võimsa viskehoo võttis üles alles teist kohtumist pealinlaste särgis pidanud Vitali Gorovõi.

Ukrainlasest mängujuht tabas mitu korda järjest ja aitas Tallinna 11. minutil esmakordselt juhtima 5:4. Järgmised kümme minutit mängiti sarnase käsikirja järgi, kus Šviesa viigistas ja Tallinn jälle ette läks. Kuniks Aleksei Štšerbak 22. minutil võõrustajate kasuks 10:8 tegi ja mis tähendas, et vähemalt hetkeks oli koondseis viigis.

Sellele vastas Leedu meister 5:1 vahespurdiga ning rebis poolajavileks 15:12 juhtima. Puhkepausi järel alustas Tallinn tagaajamist ning järjekordsed kaks tabamust Gorovõilt tõid tabloole viigi 15:15. Siis jäid tallinlased hätta realiseerimisega ning vastased said 18:15 ette.

Vahe jäi pikemalt püsima kahe-kolme värava peale, aga 49. minutil vähendas Štšerbak selle minimaalseks, visates 22:21. Järgmisel Tallinna rünnakul tuli Igor Skiba viskest viik ja kohe viis ukrainlasest joonemängija 25-minutilise pausi järel kodumeeskonna uuesti juhtima – 23:22.

Tallinna 5:0 vahespurdi lõpetuseks sepistasid värava Eesti koondislased, sest Jürgen Rooba lõikas palli vahelt ja Kaspar Lees viskas 24:22. Paari koondseis oli nii viigis kui viigis sai olla, aga see tähendas ka, et võõrsil visatud väravate reeglit arvestades pidi Eesti klubi kolmega võitma.

Rooba täpne vise andiski korraks vajaliku edu, kui paremäär 52. minutil 25:22 tegi, kuid Šviesa tuli uuesti lähemale. Mäng sai uskumatu lõpu, kui Rooba viskas 45 sekundit enne vilet seisuks 30:28. Leedukad kaotasid palli ning Lees lõpetas rünnaku täpse viskega kaheksa sekundit enne kohtumise lõppu.

Tallinna 31:28 võit tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes jõuti järgmisse ringi koondtulemusega 53:52. Gorovõi viskas pealinlaste kasuks kaheksa, Rooba ja Štšerbak viis, Skiba neli ning Lees ja Vladislav Barõlov kolm väravat. Šviesa täpseim oli Laurynas Palevicius seitsme tabamusega.

"Võtsime riske ja õnnestusime! Tänane mäng oli tõeline reklaam käsipallile – mõlemad meeskonnad tahtsid võita ja mängisid hästi. Kohati olime raskustes, aga võitlesime ning kuigi kaheksa minutit enne lõppu oli meil vaja viis väravat tagasi visata, suutsime seda," rõõmustas Tallinna peatreener Bo Östergaard.

"Vilniuse mänguga võrreldes tegutsesime palju paremini, eriti just rünnakufaasis. Vitali Gorovõi oli kindlasti mängu parim mees, ta harutas vastaste kaitse lahti ja viskas ise hästi. Just rünnaku kiirus oli see, mis meile edu tõi ja mis avamängus ei toiminud," selgitas Östergaard.